南台灣連日豪大雨，淹沒台南永康黃媽媽狗園，園區內狗狗只能站在棧板上避難惹人心疼。台灣動物緊急救援小組用空拍機紀錄災情，也發起募集飼料行動，引起百萬網友關注響應。

氣象局連日發布南台灣大雨特報，台南永康黃媽媽狗園因地勢低窪，整個園區受到大水重創，水深一度及腰，不但許多狗狗泡在泥水裡，部分飼料也被沖毀，災情相當慘重。

台灣動物緊急救援小組發起的「台灣貓狗聯合勸募平台」冒險涉水挺進園區，用空拍機紀錄災情畫面，同步發起募集飼料救助行動，引起百萬網友關注響應。黃媽媽也在影片中哽咽表示「看到狗狗泡在水裡，真的好難過」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，由於位在台南永康魚塭區的黃媽媽狗園地勢相當低窪，不但遇到大雨容易淹水，水也抽不出去，會再回流。黃媽媽有評估過無論是架高狗園或調整排水系統，都很難解決淹水問題。

倪京台指出，「台灣貓狗聯合勸募平台」曾在黃媽媽狗園上次淹水時募集220個棧板，許多棧板這次大水漂浮起來後，也成了狗狗暫時的避難所，網友愛心發揮很大功效。

台灣動物緊急救援小組志工表示，徹底解決狗園淹水的「治本」方法，還是要將整個園區遷移至新地點，但找地、買地、租地都不是容易的事，且重新建設軟硬體設施更是龐大開銷，短期內還要先安置目前園區內收容的100多隻貓狗。

台灣動物緊急救援小組攝影團隊這週冒險挺進淹水園區，用空拍機紀錄「黃媽媽狗園」淹水實況，影像怵目驚心，引起百萬網友關注。目前平台同步發起募集飼料救助行動，希望讓「黃媽媽狗園」不致在淹水後又發生斷糧危機。