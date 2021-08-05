林口電廠有主管染疫？新北衛生局證實：為3日公布個案 13:322021/08/05 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口電廠傳出有一名主管確診，對此，新北市衛生局今證實。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口電廠傳出有一名主管確診，對此，新北市衛生局今證實，此案例為8月3日公布的個案，因朋友8月1日確診，他被匡列為接觸者居家隔離，經採檢確診，感染源是朋友。 萬華阿公店9月復業？北市府證實：採3階段解封 全球病例破2億大關 凸顯富國窮國疫苗覆蓋率鴻溝 #林口電廠 #台灣 #新冠肺炎 #確診 #主管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸又有機場成破口 海口美蘭機場人員核酸檢測陽性 11:222021/08/05 兩岸 東奧相關增確診31例 希臘水上芭蕾選手再添1例 13:002021/08/05 國際 DNR與死亡率 醫界認應回歸醫學倫理 04:102021/08/05 焦點要聞 部分美國民眾打死不接種疫苗 民調顯示原因有二 11:452021/08/05 國際 防疫優先 新北推網路普渡超誠心 11:192021/08/05 生活 直播》羅秉成證實 政院朝「振興5倍券」規劃：行政費用估和3倍券差不多 11:222021/08/05 政治 國家電影中心在新北 侯友宜感謝一路給予幫助的電影人 11:162021/08/05 生活 北市4醫院 將設新冠特別門診 04:102021/08/05 地方新聞 大陸疫情升溫 呈多點爆發 04:102021/08/05 產業財經 陸昨新增本土確診62例 江蘇40例 另有23例境外輸入 1例來自台灣 10:112021/08/05 兩岸 花旗板橋分行員工確診 今起停業2天消毒 09:282021/08/05 財經 生活熱門新聞 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 郭台銘到布拉格打BNT 陳時中揭此行目的 - 生活 直播》5月疫情爆發以來最低 新增6例本土 無人死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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