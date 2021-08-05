非洲的納米比亞18歲田徑女將姆柏瑪(Christine Mboma)勇奪女子200公尺短跑銀牌，然而這是有爭議的。姆柏瑪本來被看好摘下400公尺金牌，但國際田總不允許她參加，因為姆柏瑪體內的睪酮素超標，最後被迫改跑200公尺。她是納米比亞國家史上首位奪牌的女將。

國際田總規定，天生染色體是XY（通常為正常男性或雙性人）的合法女子參賽者必須經過田總的「性別鑑定」，具體標準就是限制她們體內的睪酮素必須降低到正常女性的門檻。

姆柏瑪的速度極為驚人，即使改跑200公尺，她仍在奧運的兩天內3度刷新20歲以下的女子紀錄。國際田總指出睪酮素超標的女子參賽者會擁有不公平的優勢。這再度引來外界對國際田總的質疑，為何400公尺至1500公尺的要限制睪酮素，其他距離（包括200公尺）卻不必限制？國際田總解釋是睪酮素對於短跑的影響較小。

《印度快報》引述一位前短跑教練Marcon Urbas的話說：「我想應該徹底檢查一下姆柏瑪是否真的女人。她的優勢我們用肉眼就能看出，她的身體條件與18歲的男性相同。我在她這個年紀可以跑出22秒（姆柏瑪跑出21秒81）。」

《今日美國》報導，納米比亞有兩位女將進入200公尺決賽，銀牌姆柏瑪和同胞Beatrice Masilingi（跑第6名）都被發現染色體與睪酮素問題，所以被踢出女子400公尺而只能跑200公尺。

2016年里約奧運女子800公尺的金、銀、銅牌者得主，分別來自非洲的南非、蒲隆地、肯亞，賽後3位女將全數因為睪酮素超標而不得再參加800公尺賽事。其中南非金牌女將瑟夢雅(Caster Semenya)還被發現沒有子宮與卵巢卻有睪丸，身分則是合法的女人。