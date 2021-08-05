北市公布1確診足跡 7月底去過全聯這家門巿 13:272021/08/05 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今日公布1個案足跡。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今日公布1名個案足跡，案15841於3日確診，初判可能感染源尚待釐清，曾在7月31日上午10時51分至11時10分，到過位於內湖區文湖街的內湖文湖門市，業者也於4日完成清消並停業1天。 對此，全聯指出，全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，包括增用紫外燈室內殺菌、用漂白水進行賣場擦拭，平均每2小時就消毒一次，包含收營區、手推車、提籃等，請消費者安心購物，全聯文湖店於8／3收到通知，門市已於4日閉店進行清消、5日恢復營業。 接種專案完成 桃園8月覆蓋率達4成 東奧相關增確診31例 希臘水上芭蕾選手再添1例 #內湖 #文湖 #門市 #北市 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搭捷運去內湖上班擠爆 網氣炸：補教業憑啥先打疫苗 12:102021/08/05 生活 北市放寬賣場百貨維持營業指引 3日前有確診足跡停業24小時即可 15:562021/08/04 生活 開放內用不到2成 台南餐廳拚生路 04:102021/08/05 地方新聞 內用首日 101爆1員確診 新北近半店家觀望 04:102021/08/04 焦點要聞 陸昨新增本土確診62例 江蘇40例 另有23例境外輸入 1例來自台灣 10:112021/08/05 兩岸 從緊迫盯人到區域聯防 陸新增本土62＋32例 中高風險地區159＋5個 10:412021/08/05 兩岸 北市公布2例確診足跡 曾赴建國花市、台北101 13:242021/08/04 生活 速食新口味報到 讓味蕾微解封 04:102021/08/05 時尚消費 大陸疫情升溫 呈多點爆發 04:102021/08/05 產業財經 特殊交友圈傳播擴大 桃園＋1 04:102021/08/05 地方新聞 嗆紙本Low 北市擬加碼電子振興券 04:102021/08/05 地方新聞 生活熱門新聞 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 郭台銘到布拉格打BNT 陳時中揭此行目的 - 生活 直播》5月疫情爆發以來最低 新增6例本土 無人死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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