台北市衛生局今日公布1名個案足跡，案15841於3日確診，初判可能感染源尚待釐清，曾在7月31日上午10時51分至11時10分，到過位於內湖區文湖街的內湖文湖門市，業者也於4日完成清消並停業1天。

對此，全聯指出，全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，包括增用紫外燈室內殺菌、用漂白水進行賣場擦拭，平均每2小時就消毒一次，包含收營區、手推車、提籃等，請消費者安心購物，全聯文湖店於8／3收到通知，門市已於4日閉店進行清消、5日恢復營業。