OPPO今(5)日發布新品，推出Reno系列機種全新一代Reno6 系列，Reno6和Reno6 Pro分別採用聯發科(2454)天璣900和高通 Snapdragon 870處理器，OPPO台灣區總經理施晃嘉受訪時表示，預計台灣手機市場隨著疫情舒緩將逐漸回溫，面對全球供應鏈緊張，OPPO也以精準評估應對，目前台灣市場銷售「受到影響是非常小」！

規格部分，Reno6 和Reno6 Pro分別採用聯發科天璣900和高通Snapdragon870 處理器，提供高速暢快的5G及Wi-Fi 6連網體驗，且在維持相同效能下，透過搭載多重散熱系統，在VC散熱面積更提升24%，無論是長時間或多工使用都能讓手機即時散熱。在充電方面，OPPO Reno6系列皆採用大容量電池和搭載65W SuperVOOC 2.0超級閃充，提供充電5分鐘，即可追劇4小時。

OPPO持續觀察台灣市場需求，會針對不同通路祭出不同方案，在台灣整體銷售 市占率也有不錯的維持，OPPO清楚知道消費者需要，在產品組合上也持續針對需求調整。

台灣5月進入三級警戒，疫情人流明顯驟降，施晃嘉表示，針對疫情環境，OPPO也順應搭配抗疫產品、預約以及到府收件維修等，當然，系統業者也是OPPO長期配合的重要關鍵，未來都會做深度配合，本次Reno6不僅在系統業者有預購，在旗艦店也有預購。

觀察台灣市場，施晃嘉表示，5、6月手機銷售因為疫情確實有下滑，疫情剛開始消費者不願意出門，業者也有塞貨狀況，預計隨著疫情漸漸舒緩，市場會微幅成長，OPPO會在產品、通路、服務三方面提升，經營主軸以穩健為主，價格設定上，6000元是目前底線，沒有計畫再進一步下探低價。

全球半導體供應鏈緊張，至少一路延燒到明年，施晃嘉表示，供應鏈緊張，確實讓5上個月出現缺貨，所以OPPO也緊急應變加速導入Reno6，期望Reno6的銷售會比Reno5成長，到貨量預計會符合市場需要，也不會超額帶貨，OPPO透過團隊精準評估，會在適時時間進貨，可以說儘管零組件缺很大，「受到影響是非常小」!

非蘋陣營競業將在台灣推出摺疊新機，定位在下半年旗艦市場，施晃嘉表示，目前OPPO評估沒有這麼多的優勢，有進一步消息會再釋出。

Reno6系列將於8月12日正式開賣，Reno6建議售價為16,990元，Reno6 Pro建議售價為24,990元，於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店開賣，也在中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星、亞太電(3682)、神腦(2450)以及指定網路購物平台同步開賣。