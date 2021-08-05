台灣奧運選手表現傑出各縣市首長加碼獎金。市議員江肇國、賴佳微、周永鴻今天在市議會質詢說，台中市政府不應只錦上添花應該要雪中送炭，要重視基層培訓，提高培訓金與獎勵金，應立即研擬「台中版的黃金計畫」，才是為台中培養人才的關鍵。運動局強調，將納入議員建議，積極發展三級體育銜接，整合各級體育資源，為台中留住更多優秀人才，持續締造優異成績。

台中市3日宣布提高選手獎勵金，金牌獎金從15萬提升至300萬元、銀牌9萬提升至200萬元、銅牌6萬提升至100萬元，參賽未得名也都有5萬獎勵金。

江肇國表示，「培訓靠自己，奪牌再獎勵你」是台灣體育環境的困境，很多選手在成名前要打工、借貸、找贊助，如果沒有經費只好放棄運動這條路。可見比起賽後的獎金，賽前的培訓才更應該是我們投入的重點。運動局所編列110年度選手培育金總額卻只有二千萬，恐將難以創造或留住優秀選手！

周永鴻說，中市基層運動好手一直以來都面臨外縣市挖角，從國中、國小階段就開始被招攬，無論是排球和籃球都有頂尖好手被挖角。即使是高中排球聯賽七連霸的豐原高商排球隊，和前年打進全國冠軍賽的神岡高工籃球隊，都面臨招生斷層。

賴佳微指出，盧市長在許多運動場合上說要打造陽光活力運動城，要讓台中成為「酷運動、酷城市」，但現在的培訓金卻是六都後段班，第一名的費用來說，只夠讓選手上健身房，其他的補給品或是請防護員等費用根本不夠，這樣到底是該說「運動酷城市」還是「運動苦城市」。

議員們建議，改善運動整體發展，提高優秀選手的獎勵只是其中一環，但不是關鍵。體育署所設定的「黃金計畫」，本次東奧台灣選手得獎總數已是以往的數倍；建議市府研擬「台中版黃金計畫」，給予選手更多獲獎前的協助。期盼未來我們不只發1億給1位金牌選手，而是願意花1億培訓出1位金牌選手！

運動局表示，市長盧秀燕上任後首度增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法，提供平時培訓金實際支持，並整合相關資源，讓選手可以安心訓練。這項辦法自108年全國運動會開始施行，連同109年全國中等學校運動會選手，在賽會中獲得金、銀、銅牌選手，每月都可獲得績優獎助金，培育與鼓勵選手再創佳績。

運動局強調，以全運會金牌為例，除可獲得30萬元的金牌獎金外，依市府增訂培訓獎助金辦法，每月可再領取1萬2千元培訓獎助金，領取期間直至下屆全國運動會，總計24個月可領取28萬8千元培訓獎助金，加上金牌獎金30萬元，於賽程間共可獲58萬8千元獎金，讓選手更為有感，防止運動人才外流。