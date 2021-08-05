新冠肺炎疫情造成民眾人人自危，但醫護人員堅守第一線守護大家的健康，企業公益熱心啟動，聯聚5日捐贈4000只N95口罩予童綜合醫院，號召全民一起當醫護人員最堅實後盾。

民間企業作為表率，聯聚回饋社會不遺餘力，之前也曾捐贈最高規格加護型救護車，這次在疫情尚未解封期間，贈與防護等級高的N95口罩，讓醫護人員們倍感窩心。

中央流行疫情指揮中心剛將全國警戒三級調降為二級，但防疫不能鬆懈，聯聚建設曾於三級警戒時，以地標建築的暖心燈光，為台中加油、祈台中平安，獲得市長盧秀燕與市民按讚，市府播放的防疫影片，也以「台中加油」的大樓點燈鼓勵人心。

聯聚建設總經理王于娟指出，童綜合醫院創辦人的理念，讓所有台中人都很感念，童綜合醫院由童瑞欽院長所創辦，童瑞欽是少見的全能醫師，擁有多達十一項專科執照。

仁醫仁術！1971年童院長為了回饋故鄉，在沙鹿創立了「沙鹿童醫院」，為童綜合醫院的前身，因為是本地人，童瑞欽從小就深知海線居民生活的辛苦，對無力支付的患者真誠的醫療服務與關懷，為童瑞欽贏得病患的信賴與地方的愛戴，也成為童綜合醫院發展最豐厚的資產。

王于娟強調，聯聚能夠為醫院貢獻綿薄之力，提供醫護人員支持與鼓勵，感到榮幸。童綜合醫院現任總院長童敏哲今日也特別致贈感謝狀，予聯聚建設代表王于娟。

童綜合醫院感謝聯聚對童綜合醫院的長期支持，聯聚每次聽聞醫院的需求，愛心捐獻絕不落人後，除了捐贈N95口罩，給予疫情期間長期抗戰的醫護人員最貼心的支持，聯聚之前捐贈的救護車，配備軍用高規格ZOLL多功能生理監視電擊器，對醫院的醫療救援、院際轉診，公益活動支持也都有很大的幫助。

在疫情尚未完全解封期間，N95口罩是醫護人員的必需品，一線人員暴露的風險較一般民眾更高，世界衛生組織及台灣CDC都建議，醫護人員在診療時需配戴N95等級口罩，確保人員的健康與安全。聯聚貼心為醫護人員提供保護自身的醫療必需品，希望讓醫護人員在抗疫一線無後顧之憂。

「醫護人員站在抗疫第一線，捍衛民眾的健康」，王于娟說，聯聚希望在力所能及之處，給予前線人員最大的支持，聯聚建設的品牌理念以人為本，重視企業社會責任，聯聚期盼透過公益的長期投入與實踐，達到拋磚引玉的效果，希望愛心跟善意，能夠感染台灣的每一處角落，盼台灣處處暖光，社會共善同好。