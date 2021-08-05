比徐薇淩晚出發的李旻，在東京都的高溫酷熱下繳出低於標準2桿的69桿成績，兩姊妹連續兩回合戰績相同很有默契。李旻表示，「這應該是我生涯最炎熱的一場比賽，熱到受不了了。」

李旻前6洞抓了3鳥，第10洞吞下柏忌，第13洞推進博蒂，帶著低於標準3桿的成績來到第18洞，可惜開球偏離球道，第3桿上果嶺，沒想到小白球與球洞擦邊過，導致以柏忌收尾。

李旻說，原本設定每回合要低於標準3桿，4回合總成績低於標準12桿，第1回合沒達標，今天眼看就可以達標，卻因為自己的疏失而再次失手。

談到潘政琮奪銅，李旻自曝，「我是一個很帶賽的人，往往是反指標人物，支持那支球隊或是選手，接下來肯定落敗，所以潘哥準備打延長賽的時候我告訴他晚點過去，結果他拿到銅牌了，當下我非常慶幸沒跟過去。」

李旻說，奧運和美巡賽的差別在於，美巡賽是為了自己而戰，而奧運是為了國家而戰，心情完全不同，尤其是相隔10年再次披上國家隊戰袍，這種榮譽感不能同日而語，真的很希望能為國家拿到一面獎牌。