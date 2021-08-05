東京奧運中華隊獎牌創新高，體育署主秘呂宏進今在行政院報告錢花在哪，他說，「黃金計畫」主要是針對選手做客製化規劃；舉重金牌郭婞淳，運用智慧型槓鈴軌跡追蹤器、「麟洋配」運用影像進行戰術分析、柔道銀牌楊勇緯，運用力學情蒐分析。

體育署今在行政院會指出，國內從體育署的法定預算、運動發展基金、國訓中心等預算都倍增，2018年啟動的備戰奧運黃金計畫至今更已投入12億，從培訓、後勤、醫療等，給予選手全面性的照顧與支援。

他說，自2018年啟動的備戰奧運黃金計畫，針對2020東京奧運逐年編列新台幣3億元經費，投入共計12億元；且提早部署同時啟動2024巴黎奧運備戰，2018年每年編列3億，共7年21億，黃金計畫主要是針對選手做客製化規劃，專屬團隊、物理治療師、情蒐團隊等，還有運動科學等情蒐分析，有效輔助訓練。

他會中舉例，郭婞淳運用智慧型槓鈴軌跡追蹤器，協助教練追蹤修正選手動作，透過量化參數與軌跡變化預防訓練傷害；羽球金牌李洋與王齊麟，運用影像進行戰術分析，透過體能數據比較，針對肌力、耐力、速度等能力，有效安排週期訓練；柔道銀牌楊勇緯選手，運用力學情蒐分析賽事節奏、體力狀況、犯規次數等資訊，並觀測體能訓練成果，改善肌力及疲勞恢復情形。

他表示，體育署將加速推動《運動產業發展條例》第26-2條修正通過，透過加成抵減營所稅優惠措施，擴大民間資源投入。

至於退役選手的照顧，他說，將持續加強退役選手轉任與輔導作為，依據2020年修正通過《績優運動選手就業輔導辦法》，已增加適用對象，且每4年增聘任100位奧亞運績優退役選手為專任教練，未來持續擴大辦理，並強化輔導選手取得各級教練證及第二專長，主動為即將退役選手進行生涯輔導，媒合職缺，從培訓到退役，讓政府做選手最好的後盾。