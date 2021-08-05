好萊塢男神喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）去年在新冠疫情間，利用自己的社群平台「hitRECord」大力分享台灣之美，用網路拉近人們距離，受到大批影迷甚至各縣市政府的關注。他今（5日）受訪談到此事，熱情表示自己對台灣印象深，更說道：「我很想去台灣！這絕對在我計畫之中。」

喬瑟夫在各領域都有所發展，他去年透過社群，讓來自世界各地的人彼此有了交集，他說：「去年為了做台灣的短片，我收到來自當地很多的照片、文字、聲音和影像，即使我並沒有去過那，那還是受到難以置信的感動，那支影片是我最喜歡的作品之一了！」

喬瑟夫在疫情間，還另外自編自導自演了影集《柯曼老師》，該作6日在APPLE TV＋推出，他坦言當時拍到一半遇到疫情大流行，於是不得不停拍，「雖然劇本都寫好了，不過這部影集探討的是真實世界和人生，我認為沒辦法刻意忽略『疫情』，不然說不過去，當然也不希望整齣戲都在講疫情，所以我們最後把疫情來襲的背景放到了最後3集中，也看看把任何事都看待成災難的主人翁柯曼，會怎麼應對疫情的到來。」

喬瑟夫高登李維藉由影集《柯曼老師》圓老師夢。（Apple TV+提供）

戲中喬瑟夫飾演夢想感情皆不得志的小學老師柯曼，現實中今年40歲的他，從6歲開始演員之路，被問到如今是否也有未完成的夢想？他感激表示自己已擁有很多，當然也少不了遺憾，他透露自己其實很想當老師教書，「我非常欽佩老師，當能讓學生改變一生時，相信會很有成就感」，比起藝人，他更期望社會更看重老師，世界才會越來越好。此外，能演又能唱的喬瑟夫也許願另一夢想，「希望我能開場演唱會，與數百萬人一起演唱我寫的歌！」

喬瑟夫高登李維（右）首部自編自導自演的影集《柯曼老師》將推出。（Apple TV+提供）

喬瑟夫在新作《柯曼老師》中，再次與音樂人好友內森強森（Nathan Johnson）合作，「我們合作過電影《追兇》、《迴路殺手》還有我首度執導的《超急情聖》，這次他幫《柯曼老師》做出了非常獨特、與眾不同的配樂，喜愛音樂的觀眾相信會耳目一新。」（台北－紐西蘭連線）