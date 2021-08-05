身兼濟安宮管委會主委的市議員蔡育輝（前排中）感謝所有委員們的共襄盛舉。（蔡育輝議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

濟安宮今年亦捐出45萬元給新營警分局設置監視器，新營警分局長斯儀仙（左五）今天也到場頒贈感謝狀。（蔡育輝議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

近來各地深受疫情影響，連宮廟也因信徒無法入廟參拜，面臨香油錢減少的窘境，即使如此，台南市新營濟安宮做愛心依然不落人後，有鑑於疫情期間，弱勢家庭可能過得更為困苦，捐贈新營11所國中小總計20萬元，作為貧童的暑假午餐費；身兼濟安宮管委會主委的市議員蔡育輝再補捐2萬餘元，盼發揮拋磚引玉的效果。

蔡育輝表示，受疫情衝擊，原本屬於經濟較弱勢的家庭，可能會過得更艱困，尤其不忍成長中的弱勢學生餓肚子，因此偕管理委員會委員們付諸行動，補助新營11所國中小、355名弱勢學生8月份的午餐費，每天每人20元，他個人再捐2萬餘元，總計捐出22萬100元，希望發育成長中的學子都能好好吃午餐。

許多家庭因疫情收入銳減，而原本家境清寒的學生，在漫長的暑假中經常為了伙食傷腦筋。台南市政府推出「弱勢學生暑期午餐不中斷」措施，由市立各國中小提供低收、中低收等學生名冊，每周補助5天，每天補助50元餐費，所以包含濟安宮每天20元的補貼，新營這355名弱勢學生8月份的午餐費，每天都有70元補助。

新營區11所國中小校長都表示感謝，而市府教育局主祕楊智雄與學輔科長陳宗暘5日代表市府頒發感謝狀，肯定廟方的義舉。此外，濟安宮除了捐贈經濟弱勢學生暑假午餐費，今年亦捐出45萬元給新營警分局在新營公有第一零售市場與濟安宮周邊設置監視器，加強菜市場治安維護，新營警分局長斯儀仙今天也到場頒贈感謝狀。