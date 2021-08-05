未來全線通車後，除可取代線有的山腳路外，更可串聯中彰快速道路、雲南交流道等，可望降低國道1號中部路段與台1線壅塞情形。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

５日東彰路新南延段在縣長王惠美、議長謝典霖、立委陳素月等人的見證下完成動土。(吳建輝攝)

新南延段從原本的5.92公里延伸至7.56公里，寬度為20公尺，採雙向四車道建置，中央補助9億6200萬，縣府配合2億1700萬，工期900日曆天，預計2024年2月竣工。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化人引頸期盼，總經費達11億7900萬的東彰路南延新闢工程，終於在今天動土了，未來加上即將發包的北段，以及已經完工通車的中段，東彰路全線可望在2024年通車，將串聯台74甲、台76線及台3線等重要道路，完整發揮區域路網功能，加速地區經濟與繁榮。

5日東彰路新南延段在縣長王惠美、議長謝典霖、立委陳素月等人的見證下完成動土，原東彰路南延段工程起點從大社南路及斗中路口到榮光路止，但王惠美上任考量新闢道路完成後，縣道152線溪州榮光路到二水民生路可能成為瓶頸路段，因此又向中央爭取經費將此路段拓寬，並與原南延段新闢道路結合，才造就今天的新南延路段。

新南延段從原本的5.92公里延伸至7.56公里，寬度為20公尺，採雙向四車道建置，中央補助9億6200萬，縣府配合2億1700萬，工期900日曆天，預計2024年2月竣工，未來全線通車後，除可取代線有的山腳路外，更可串聯中彰快速道路、雲南交流道等，可望降低國道1號中部路段與台1線壅塞情形。

王惠美表示，她上任前就聽到很多工業區廠商關心此項建設，在上任後積極要求工務處加快速度，在攤開原本規劃的路線才發現，路段經過二水地區必須經過都市計畫區，沿途有將近1、20戶的住戶，勢必會破壞掉一些，後來獲交通部支持得以變更計畫，才能用最快的速度在今天動土。

王惠美強調，高鐵彰化站2015年完工後，縣府就一直設法要讓彰化縣東區的交通更完善，希望能發揮高鐵站的最大效益，也要感謝中央及陳委員的支持，也拜託陳委員繼續支持推動彰化鐵路高架化、綠線捷運等重大交通建設，相信對未來的經濟發展以及偏鄉都有很大的幫助。