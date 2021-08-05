有些人認為感情是對等的，如果付出感情卻沒有得到回應，他們就會果斷的放棄，不再苦苦追求。星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、獅子座、雙子座在感情中會設定停損點，如果對方沒有回應對等的感情，讓他覺得不值得繼續付出，他們就會立刻抽離這段感情，不會多做糾纏，也不會為了一個不愛自己的人停留。

▍1.射手座

射手座很樂觀，總是在追求自由和快樂，他們面對感情時拿得起放得下，當遇到喜歡的人，會非常認真的追求，拿出真心誠意相待，不過如果對方沒有回應，他們也不會強求，很快就會放棄，因為他們認為不應該強迫對方接受自己的愛意，這違背了他們的原則，談戀愛應該是快樂的事，不應該有任何強迫，也不應該讓自己不開心，愛情固然重要，不過他們更重視自己的感覺。

▍2.獅子座

獅子座自尊心很強，他們很寵愛情人，不過前提是對方要深愛著自己，他們無法接受不平衡的感情，如果對方愛著他，他就能夠無怨無悔的付出，不過當對方的態度冷淡，追求過程一直不動心，他們也不會一廂情願的糾纏不清，反而能漸漸收回自己的愛意，好感度漸漸下降。獅子座從來不會浪費自己的真心和熱情，如果對方不領情，他也不會多做停留。

▍3.雙子座

雙子座好奇心很重，不過也非常喜新厭舊，熱情來得快去得也快，當他喜歡上一個人，通常是有追得到的把握才會行動，追求過程會非常用心，讓對方感受到滿滿的熱情，不過如果一直追不到，就會把他們的好奇心和感情消磨殆盡，他們懂得設定停損點，只要覺得不值得繼續付出，他就會立刻抽離這段感情，寧願把時間花在下一個人身上，也不會繼續糾纏。