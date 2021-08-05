桃園市消防局觀音分隊4日上午接獲1名少女因戒指卡在手指上無法脫除向消防人員求助，神情痛苦，消防人員見手指已有腫脹甚至發紫，隨即以多功能醫療戰術剪刀將戒指剪斷，所幸取下戒指後少女手指並無大礙。

消防隊指出，4日清晨該名少女一時心血來潮，取出多年前收藏的戒指回憶往事，更一時興起戴上，未料尺寸不合導致手指逐漸紅腫甚至發紫，且疼痛不堪，更因為手指腫大無法脫除，情急之下只好前往當地消防隊求助。

經消防隊員細心安撫情緒，待少女心情平復後，消防隊員仔細觀察手指發腫的程度及戒指樣態、材質、大小發現戒指材質屬鋼戒，且厚度較薄，評估可以運用戰術剪刀剪斷，經確認女子意願後，便以多功能醫療戰術剪刀將戒指剪斷，少女手指也無大礙。

觀音消防分隊呼籲，如遇到戒指無法脫除手指情形，可先利用冰敷消腫後再試著摘下，又或者使用沙拉油、肥皂等進行潤滑後拔下，若上述方法皆無法拔除也不要自行使用鉗子等工具破壞戒指本體，以免不慎割傷。

第三大隊大隊長殷明坤表示，許多民眾遇戒指卡住無法摘除情形，常常先自行大力脫除，但往往此舉將造成手指腫脹發紫，更加無法排除困難，應及時向尋求協助，避免情況更加惡化。