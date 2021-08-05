日本皇室成員接種疫苗順序跟一般民眾一樣，沒有任何特權，就在各成員陸續接種後，秋篠宮文仁親王夫婦大女兒真子公主，今天為接種首劑疫苗前往皇居內的宮內廳醫院。

日本富士新聞網報導，真子大約在上午10時過後抵達皇居，為接種首劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗進入宮內廳醫院。

日本皇室成員接種疫苗順序跟一般民眾一樣，沒有任何特權。日皇德仁已完成兩劑接種，文仁親王夫婦及二女兒佳子公主，都在7月時接種首劑疫苗。

至於上皇明仁夫婦等65歲以上6名皇室高齡成員，都已完成兩劑疫苗接種。