為通盤檢討贍養費制度，以符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第29號一般性建議的意旨及社會實際需求，法務部提報「民法」親屬編部分條文修正草案，行政院會今拍板通過，未來離婚要求贍養費，不再有「判決離婚」、「無過失」的限制，協議離婚也可請求贍養費，該草案待立法院審議後實施。

現行民法第1057條規範，夫妻離婚時請求贍養費的條件，限於要贍養費的一方不能有過失責任，且在判決離婚的情況下，才能要求另一人支付贍養費。為符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）意旨與實際需求，法務部提出修法草案，行政院會今通過。

法務部表示，此次修法將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」的要件，予以刪除；過去須判決離婚才能提出贍養費要求，修正後，不論是協議、判決、調(和)解離婚，都能提出贍養費的要求。

針對贍養費請求權時效，草案明定自離婚時起5年間不行使而消滅；至於贍養費屬定期給付債權的情形，其各期給付請求權，則適用民法第126條時效規定。夫妻雙方離婚，非因生活陷於困難而自行約定贍養費者，不適用本草案贍養費。

至於贍養費的多寡，草案亦明定依「贍養權利人的需要狀況」及「贍養義務人的經濟能力」，作為權衡贍養費給付程度的依據。

法務部強調，本次修正草案明定請求贍養費的要件、方式，將使離婚後財產上效力規範更完善，保障因離婚而無謀生能力者的生活。