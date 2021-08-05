三地門鄉185縣道13k處有山坡土石流滑落占據單向道路情形。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

屏185縣道（沿山公路）涼山村16之22號前有土石沖刷路面。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

枋山鄉台1線459.5北上車道有積水狀況。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

雨下不停！受颱風盧碧影響，屏東5日受豪雨侵襲，截至中午，最高累積降雨量192.5毫米落在三地門鄉，居全國之冠，而最大時雨量為61毫米落在高樹鄉，幸尚未傳出嚴重淹水災情，不過大仁科大前每逢豪雨必淹的維新路又積水20公分高，警方趕緊到場交通管制。

據中央氣象局資料顯示，大仁科大所在地鹽埔鄉5日截至中午的累積雨量為153.5毫米，而最大時雨量為48.5毫米。里港警分局指出，近中午時，獲報大仁科大前的維新路積水20公分高，已派新圍所2警員到場交管警戒，並排交通錐管制通行，同時通報縣府外包工程。

另外，里港警分局也稱，三地門鄉185縣道13k處有山坡土石流滑落占據單向道路情形，已派遣2名警力到場擺設交通錐及爆閃燈警示，並在場警戒交通管制，同時也已通報縣府養護科應處、即通報警廣廣播請用路人改道。

而內埔分局指出， 屏185縣道（沿山公路）涼山村16之22號前有土石沖刷路面，也已派員在場疏導交通，北上車道封鎖，管制南下車道單線通行，同時也通報縣府工務處派員清除，並於中午12點20分上線警廣，宣導用路人小心駕駛。

枋寮分局則說，枋山鄉台1線459.5北上車道有積水狀況，也已派員到場交管，而因雨勢持續中，請用路人務必小心慢行。