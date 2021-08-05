工務局投入327.8萬元打造南區興南街「公S5」公園。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

社區積水、髒亂閒置空地，變身好厝邊！台南市發展低碳城市建構綠能環境，積極開闢鄰里公園，利用社區廢棄農場，今年7月完成南區公S5公園，打造綠意盎然健康休閒場所，造福區里，為低碳城市建構綠能環境。

工務局指出，公S5公園位於南區興南街灣裡抽水站旁，之前該基地低窪易積水、環境髒亂，後由佛壇社區發展協會認養，闢建為社區快樂農場，但之前因登革熱防疫政策，禁止菜園活動，取消發展協會認養，淪為閒置空地，遇雨容易積水，誘發登革熱病媒蚊傳染疑慮。

有鑑於周邊社區住宅林立，為整頓周邊環境整潔，並回應市民對公園綠地的需求，優先編列預算開闢公S5為多功能公園，於今年2月24日開工、 7月12日竣工，工程經費約327.8萬元。

工務局表示，公S5公園面積1643平方公尺，鄰近社區及工業區，園區配置包括休閒散步道、入口廣場、兒童遊戲區、涼亭休憩區等，老少閒宜。由廢棄快樂農場開闢完成鄰里公園，將大大提升民眾休閒生活空間，並建構整體視覺景觀改善，型塑區域性都會休閒遊憩綠能環境，成為區里民眾休閒遊憩的最佳場所。