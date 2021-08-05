遠東百貨板橋中山店、寶慶店因有櫃姊確診，昨（4日）全天停業一天，並已完成消毒，今（5日）正常營業，兩館工作人員經檢測陰性者得以上班。

板橋中山店昨上午進行自營員工、專櫃及承攬人員800人篩檢，昨17時完成，篩檢結果全員陰性，經新北市政府複查後恢復營業，員工今須持快篩陰性證明入館。寶慶店根據台北市政府規定，確診櫃姊上班的3樓整層專櫃人員PCR陰性通過者，須持證明上班。

遠百鼓勵員工盡速施打疫苗，館內外加強執行防疫措施，每周進行兩次大規模清消，以保障賣場環境安全，一起平安度過疫情。