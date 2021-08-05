清水黃家古宅－瀞園為珍貴的市定古蹟，爭取到第二期修繕作業。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌邀集文化部次長蕭宗煌、台中市政府文化局副局長曾能汀及台中市議員王立任、楊典忠等人進行會勘 。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌邀集文化部次長蕭宗煌、台中市政府文化局副局長曾能汀及台中市議員施志昌等人進行會勘 。（陳淑娥攝）

台中市清水黃家古宅－瀞園及大甲梁家古宅－瑞蓮堂皆為市定古蹟，必須進行主體修復作業，立法院副院長蔡其昌5日邀相關單位會勘，爭取辦理二座古蹟修復作業，包括清水瀞園第二期以及大甲瑞蓮堂三期工程，總經費達2億多元，盼讓歷史遺跡能與當代結合，年輕人對地方歷史發展更有共感。

立法院副院長蔡其昌今日邀集文化部次長蕭宗煌、台中市政府文化局副局長曾能汀及台中市議員王立任、楊典忠、施志昌等人進行會勘。

蔡其昌表示，清水黃家及大甲梁家古宅是海線非常重要市定古蹟，一直在協助爭取經費進行保存，目前清水黃宅第一期修繕計畫已完成，再爭取到第二期經費4500萬，繼續進行古蹟修復作業；大甲梁宅破損較嚴重，將挹注1.4億預算分三期補助。這是清水及大甲人的記憶，也是台灣人的記憶，我們只有將這些歷史保存下來才能成就一座偉大的城市。

文化局副局長曾能汀指出，清水黃家古宅第一期修復總預算7000萬元（中央3850萬、地方3150萬），第二期預算約4500萬元，文化部也允諾將全力支持。大甲梁家古宅核定總經費1.4億元（中央8400萬、地方4900萬），修復部分主要針對古蹟建築本體，預計明年第一季辦理發包，時程為3年，預計於2024年年底完成，會盡力爭取與中央配合。

市議員楊典忠表示，古蹟、歷史建築除了古建築本體外，還有庭園、水池、甚至還有旗杆、水井，但是清水楊宅與黃家瀞園僅針對本體進行古蹟修復，周邊設施應該再做整體規劃營造原貌風華，希望中央文資局能協助補助市府再利用營運規劃。

台中市文化局於2020年5月進行黃家瀞園本體修復並於年底完成，黃家後代黃培訓希望能再將前庭半月池及圍牆等設施補助修護，因此向蔡其昌陳情。大甲梁家宗親會代表、台灣比菲多董事長梁家銘提到，宗親會很早就成立，若沒有做好傳承機制，會造成文化中斷，古蹟修繕刻不容緩，感謝蔡副院長協助。

清水黃家瀞園總面積3000餘坪，主體建築約佔500餘坪，建築完成於日治時期昭和4年（西元1929），2013年由台中市政府劃定為市定古蹟。創建者黃汝舟日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，其子經營米穀生意，因喜於三峽民權街之建築，而鳩工興建大屋，建築為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池。

大甲梁家瑞蓮堂是一座二進多護龍四合院建築，全區佔地約1476坪，為日治時期大甲地區三大民宅之一，於大正三年（西元1914）完工，2016年由台中市政府劃定為市定古蹟，梁家後代對於古宅維護管理甚為重視，今年向文化部提出修復補助申請。