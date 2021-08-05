各級學校即將開學，台中市還有3750間教室待安裝冷氣。市議員林祈烽和施志昌今日質詢時說，學校教室安裝冷氣是中央和地方一致政策，中市中小學在9月開學前應該會完成1萬間教室冷氣安裝工程，還有3750間教室待安裝。教育局強調，目標今年底前全數完成全市1萬3750間教室冷氣安裝。

根據教育局統計，截至今年8月底前，台中市中小學教室冷氣安裝約完成1萬間，未裝設的教室部分約剩3750間，安裝比例約有7成。教育局長楊振昇表示，行政院要求今年12月底前要完成所有學校的冷氣安裝工程，台中市在進度上算是超前。

林祈烽說，當初中央和市府設定的期程是沒有想到會有疫情的變數，現今疫情導致學校提早一個多月停課，市府有沒有可能要求廠商加快工程進度，讓學生在9月開學回到學校後，就有冷氣可以吹。

楊振昇表示，會請廠商努力趕工，尤其疫情期間，都有與廠商協商，在電力改善和安裝工程部分都希望能加快進度，特別是中央和市府合計將近36億4000多萬元的預算，目標就是希望年底前完成1萬3750間教室的冷氣安裝，如果可以提前達成，一定會要求廠商提早完工。

林祈烽指出，他也接獲家長陳情，指因疫情關係，學生回學校上課後，會不會有學校或老師擔心在密閉的教室內吹冷氣可能會提高傳染的風險，因此教室雖有裝冷氣，但不會開啟，一樣只是開窗戶通風就好？

楊振昇強調，這部分教育局都有研議，在全部教育會議上也有提出來，教育部和台中市未來會訂有指引辦法，除了要求學生要量測體溫和勤洗手外，當有學生體溫超過標準，就會要求家長帶去看醫生，不會讓有學生生病就影響到其他學生的權益。