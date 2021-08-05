最新民調指出，民進黨2024總統大選最強的是副總統賴清德，賴無論對上代表國民黨的新北市市長侯友宜，還是對上代表民眾黨的台北市市長柯文哲，都比被稱為「東宮太子」的桃園市市長鄭文燦還有優勢。針對賴2024可否代表民進黨出征，港媒評論則直言「未必」二字，因賴未來能否出線仍要看總統蔡英文的意志，且近期前副總統陳建仁頻曝光，也留給外界想像空間。

中華民意研究協會4日公布最新民調，柯文哲、侯友宜、國民黨前主席朱立倫、賴清德、鄭文燦等五位人選互換下有4份民調數據。第一組為侯34.9%、賴24.2%、柯19%；第二組為侯37.5%、柯21%、鄭18.3%；第三組為賴27.5%、柯27.2%、朱21.3%；第四組為柯30%、朱21.9%、鄭20.9%。由此可見，若對上侯、柯文哲，賴遠比鄭有優勢；對上朱、柯，賴仍比鄭有優勢。

香港媒體《中評社》5日評論表示，鄭文燦半年前的聲勢如日中天，因桃園資源充沛鄭本身又廣結善良，民進黨內幾乎都認定鄭就是「儲君」；賴清德與之相比，就如同前副總統呂秀蓮所言的「深宮怨婦」，不僅蔡英文沒有派工作給他，他也沒什麼表現舞台，頂多發發臉書文章刷刷存在感，不料此態勢卻在疫情爆發後逆轉。由於蔡政府防疫失能，加上桃園機場華航諾富特飯店事件重創又不敢「逆時中」，鄭不斷走下坡，讓沒做什麼的賴不斷逆風高飛。

賴清德民調超車鄭文燦就能拿到2024入場券嗎？對此，評論也揭殘忍真相，直言答案是「未必」，因為最重要的就是蔡英文的態度。任何執政者都希望接棒者與自己關係良好，能多少延續政治影響力、受到照顧，蔡、賴在爭取2020提名時鬥得不可開交，蔡未必樂見賴出線，且賴的台獨色彩鮮明不利民進黨走穩健路線。反觀陳建仁近期曝光度大增，陳與蔡關係交好且其宗教與科學背景爭議性較低，有利民進黨爭取中間選民，為民進黨的2024人選埋下伏筆。