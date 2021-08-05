美國之音報導，中國大陸對台灣的軍事壓力與日俱增，在地區的各種強硬作為，尤其是對香港自治的壓縮越發引起周邊國家的擔憂，鄰近台灣的日本近來對台灣安全的關注也越來越公開。前美國白宮官員博明警告，北京對台動武的危險性日益增加，前後任美國印太司令都非常嚴肅看待這個威脅，台灣人民必須正視中國的武力威脅，因為北京對於以武力統一台灣一事「非常認真」。

中國是否對台動武一直是一個非常令人關注的議題，前美國印太司令戴維森今年3月在卸任前曾在國會聽證會上表示，他擔心北京可能在未來6年內對台灣採取軍事行動，隨後繼任的印太司令阿奎利諾也說，他認為中國攻打台灣的時間可能更為緊迫。

中國稱台灣是其領土的一部分，國防部官員說，解放軍加大在台海的軍事活動是為了捍衛國家的主權和領土完整。

美國政府、國會和智庫人士大致上都同意，在《台灣關係法》的規範下美國必須加強威懾能力來應對中國快速擴張的軍力 ，以便在台海發生衝突時做出及時反應。

前白宮副國安顧問博明(Matt Pottinger)說，台海情勢「越來越危險」，北京對以武力統一台灣一事「非常認真」，他個人以非常嚴肅的態度看待兩位印太司令的警告，台灣政府和人民都必須正視此一事實。

華盛頓智庫全球台灣研究中心最近推出了一個新的「台灣安全審視」播客系列，由川普政府前白宮國安會幕僚長亞歷山大·格雷(Alexander Gray)擔任主持人，他在上星期發表的首播節目中，就台海安全情勢及美國對台政策的走向與前白宮同事博明進行訪談。

在答覆格雷關於「未來5到10年，北京真的做出以武力迫使台灣與大陸統一的決定可能性有多大？」的問題時，博明表示，「既然他們(兩位印太司令)對此事非常認真，我們所有人也應該如此，台灣政府應該如此，台灣人民也應該如此。」

博明說，中國投入軍事設備的開支大幅增加，目的就是為了侵犯台灣，並且在一旦採取軍事行動時威脅並阻止美國、日本或其他試圖介入的國家。

「這個北京政府是一個在2020年間對印度邊界發動攻擊的政府，它摧毀香港的自治，而且正在積極破壞那裡的法治，所以北京(對它的目標)是非常認真的。

不過博明也說，面對這個情況，「唯一的答案」，就是美國如何取得足夠能力來阻止這個決定性攻擊的發生，以便恢復透過外交協商來解決分歧的做法，這種協商在2016年民進黨贏得總統及立法院選舉後就被北京單方面中斷。

博明再次強調，作為民主社會的公民，台灣人民必須正視中國的脅迫並為可能發生的最糟情況進行準備，只有當他們做出最好的準備才能降低他們實際上必須走上戰場的可能。

博明表示，雖然台灣採取「刺蝟戰」的不對稱作戰「整體防衛構想」(ODC)的確能使北京的戰爭計劃複雜化，但台灣的國防開支佔GDP的比例仍然不夠，台灣必須加大對自我防衛能力的投資以便威懾中國對台灣的脅迫。

博明也提到，台灣長期以來被視為美中關係中的一個組成部分，但現在美國已經把台灣單獨看待，台灣不僅是一個重要貿易夥伴，也是美國印太戰略下的關鍵夥伴，華盛頓認為台灣人民應該有權利決定自己的命運，而不是在受到脅迫的情況下接受他們不想要的未來，川普政府2018年發表的印太戰略及國防戰略都對此有所著墨，那就是美國要阻止中國以造成既成事實的方式強行併吞台灣。

台海情勢在地區地緣政治變動中越來越引起關注，日本政府官員近一段時間來對於台海和平穩定重要性的表態也越來越公開。日本副首相麻生太郎上個月初曾公開表示，如果中國侵犯台灣，日本會將此事態視為對其「立即存在的威脅」，因為沖繩將是下一個目標，日本必須行使集體自衛權，與美國一起防衛台灣。

美國學界也呼籲美日兩國應該加強對防衛台灣的協調，並為可能的假想情況預作準備。

華盛頓保守智庫傳統基金會高級研究員布魯斯·克林格(Bruce Klingner) 近日在《日本時報》發表文章說，近幾個月來東京發表支持台灣對抗中國恫嚇的言論越來越高調，「甚至還暗示在潛在敵意會做出軍事支持」，他認為這是一個值得歡迎的發展，儘管東京在加入美國保護台灣的軍事行動上會做到什麼程度並不確定。

克林格認為，現在日本與美國能做的，就是持續雙邊討論及行動規劃，華盛頓應該闡明它對日本扮演的角色有何期望，日本也應該事先就如何在各種不同台海危機的假想情況中加快決策過程採取必要步驟，華盛頓、東京和台北三方之間的情報分享及關於突發情況的計劃也應該擴大。

由於北京對台灣的恫嚇不斷升級，克林格認為，台海情勢將持續處於風暴中，這也會使東京做決定時感到困難，因此日本從現在開始就必須充分預期那些決定可能涉及的範圍，並與美國共同面對並解決那些問題。

日本政府對中國在其鄰近海域的軍事活動不斷增加也在加強應對作為。星期二(8月3日)，日本防衛大臣岸信夫(Nobuo Kishi)在東京一場記者會上表示，將在距離台灣300公里的日本西南端沖繩縣石垣島部署地對空及地對艦導彈部隊，此外，防衛省也在探討在石垣島附近與那國島的駐地部署電子戰部隊一事。日本媒體稱，這是為了應對正在當地海域日益增加活動的中國。