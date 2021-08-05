2020東奧運動會引發全民運動熱潮，根據體育署調查台中109年規律運動人口及舉辦活動比例雙衰退。市議員黃馨慧表示，運動員苦練多年得牌不易，政府即興式發放「數倍增」激勵金同時，是否也要顧及改善市民運動場域、增加運動人口，以及永續發掘培育更多優秀運動選手？運動局強調，將持續打造優質運動環境及舉辦體育活動，推廣全民運動風氣。

根據調查報告顯示，市府「舉辦體育活動」及「規律運動人口」比例，比較103至108年數據，前者衰退11.6％，後者也減少1.7％。且市民自覺「生活快樂程度」及市民對於「住家附近運動場所足夠滿意度」台中六都排名敬陪末座。

黃馨慧表示，根據體育署109年運動現況調查報告，國內民眾最常從事的運動項目、前三名分別是散步、慢跑及爬山、佔比運動人口數8成4，但公園周邊人行道地磚凹凸不平、鬆動不穩，常見民眾運動絆倒或扭到腳。而登山步道部分木棧道年久失修、還曾發生霧峰青桐林生態園區木棧道崩塌的意外最後國賠處理，顯見民眾運動環境仍有改善空間。

黃馨慧說，運動局經管全市運動場館130處、109年編列維護及修繕預算9900萬元，執行率僅達8成，設備維護及環境清潔缺失均有待改善。另外，配合體育署打造10座運動中心，截至109年已興建完成並委外營運只有4座，執行進度嚴重落後，而且部分場館使用人次也減少、屢遭民眾陳情場地缺失等問題，也亟待市府加速進度、增加本市運動人口數。

黃馨慧指出，政府有資源及行政權，若能以舉辦運動賽事、培養體育選手為目標，計畫性建置符合國際規格的比賽場地、協助聘請教練，運動員才能真正在得獎時感念政府曾經重視及支援軟硬體設施資源。真正提升運動環境、改善運動場域為基礎，積極增加軟硬體資源、才能稱得上重視體育。相反，政府「積極發展體育運動」只做即興式政策，改革都只會淪為口水，受害的都是台灣運動菁英。

運動局說，為提升台中市規律運動人口，市府積極推動國民運動中心興建，目前朝馬、北區、南屯、長春4座國運中心已營運中，大里、潭子2座完工驗收中，另還有規劃中的豐原、太平、北屯、清水國運中心。不僅如此，盧市長上任後更於長春、大里、潭子、豐原、太平、北屯、清水國運中心納入兒童運動元素；市府也持續推動巨蛋體育館與足球園區興建，及130座運動場館的改善更新。

運動局強調，考量先前疫情嚴峻，民眾外出運動人口降低及相關體育賽事活動停止舉辦，國運中心等相關運動設施也配合中央流行疫情指揮中心暫停開放。近期疫情相對趨緩，場館依據中央防疫指引適度放寬，相關運動公園清潔維護也於今年引進亮點公園模式，有顯著改善，市府並積極爭取中央體育署場館設施維修經費，改善使用年限較長的場館，營造良好運動環境。運動局將持續打造優質運動環境及舉辦體育活動，推廣全民運動風氣。