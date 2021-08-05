日本名古屋市長河村隆之昨天接見獲東奧女壘金牌的20歲投手後藤希友時，竟拉下口罩大口咬金牌，第一時間就在網路引發網友眾怒，今天更有後藤母隊及其他運動員表態譴責。

河村昨天突如其來大咬奧運金牌的舉動，引發日本網友批評太失禮，應該換一面新獎牌給選手；還有民眾看到新聞後直接致電名古屋市政府表達不滿。

河村在咬金牌的爭議行為後發表聲明說，「咬牌這樣的行為表現出最大的熱愛，我對奪得金牌十分嚮往，如果這樣的行為造成困擾的話，在此致歉」。

日本放送協會（NHK）報導，河村昨天大口咬金牌的舉動引發各界反彈與不滿，連後藤效力的壘球隊豐田汽車公司也發表聲明說，河村的行為是「不適當且不應該的」。

豐田汽車表示，金牌是每位運動員長期努力不懈的結晶，在每位選手受疫情影響甚至只能自己為自己戴上獎牌的情況下，「（河村的行為）完全讓人感受不到對運動員的尊敬與贊賞，而且也沒有考量到防疫，真的非常令人遺憾」。

豐田汽車表示，深切期盼河村能拿出身為負責任領導人的行為。

讀賣新聞報導，也有運動員對河村咬金牌的舉行相繼表達譴責之意。

在東奧獲得柔道男子60公斤級金牌的日本選手高藤直壽在推特上說，光看影像就聽到牙齒咬金牌發出的聲音，「我們對自己獲得的金牌都小心呵護，深怕金牌受到一點損傷，後藤完全沒有生氣，如此心胸寬大真的很了不起，換做我早就哭了」。

2012年倫敦奧運獲得羽球銀牌的日本選手藤井瑞希說，「我也有過，眼淚都流出來了」，透露自己的獎牌也曾被他人咬過，希望以後不要再發生這樣的事，也呼籲大家要尊重運動員。

日本電視台報導，看到不是奧運選手的人，竟然在選手面前咬金牌的驚人畫面，日本中京大學運動科學系教授來田享子說，把別人的東西放進自己的嘴裡，本身就非常失禮，甚至也毀損了選手的價值，「在所有的意義上，都已經超過常識範圍」。