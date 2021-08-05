鴻海傳買旺宏6吋晶圓廠 下午記者會說明 14:342021/08/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海今天下午3時將在新竹科學園區旺宏電子晶圓一廠舉行記者會，鴻海董事長劉揚偉將親自出席，外界解讀應與旺宏6吋晶圓廠合作案有關。 劉揚偉曾在4月下旬證實，鴻海旗下單位與旺宏接觸，表達對6吋晶圓廠的合作興趣，未來集團鎖定布局特殊製程半導體技術。 劉揚偉指出，除了6吋晶圓廠、鴻海對於8吋晶圓廠也有興趣，積極布局特殊製程半導體技術，除了車用半導體外，新的第三代碳化矽半導體技術SiC（silicon carbide）也是重點。（編輯：林淑媛）1100805 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 又有航運散戶畢業了 陽明、長榮、萬海玩1.5億當沖 下場超慘 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 航運股長期價值浮現 中信銀：短線操作風險高 - 財經 拚手氣！獎金上看11.5億元 威力彩頭獎號出爐 - 財經 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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