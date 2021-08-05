自日前烟花颱風來襲，石門水庫持續進行調節性放水以保留防洪空間，近日石門水庫集水區降雨量可觀，且盧碧颱風逼近，北水局指出，石門水庫5日將持續調節性放水至水位244公尺，以做好颱風來臨的防洪準備。

近日國內降雨量豐富，石門水庫繼6月降雨389.2毫米後，7月更高達581.6毫米，石門水庫幾度滿水位，日前石門水庫也持續進行調節性放水以保持防洪空間，近日盧碧颱風逼近，北區水資源局指出，石門水庫水位5日將持續調節性放水至244公尺，保留1公尺的水位防範颱風來襲的大量降水。

近2日石門水庫集水區持續降雨，且盧碧颱風恐帶來大量降水，北水局指出，目前評估有必要提前因應增加防洪空間，故已增加調節性放水量，並將視中央氣象局提供的資料持續評估調整操作，減輕下游河道颱風期間的排洪壓力，確保大壩與居民的安全。

此外，北水局指出，前次颱風帶來的雨量雖造成原水濁度升高，但日前做的分層取水工程已發揮取用低濁度原水功能，且中庄調整池也於排洪期間供應水源，讓民眾用水無虞，並強調這次面對盧碧颱風，已提前讓中庄調整池重新蓄滿，以保證後續供水穩定。