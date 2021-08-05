對去年三倍券兌付金額惹議，經濟部今(5日)午說明，據立法院去年三倍券成果報告，紙本與數位的兌換金額上，因仍有價值2.59億元的紙本券無人兌領，考量計算方式不同，不能以全部領用人數乘上3000元估算，而數位消費102.08億元，係指綁定數位已滿額具兌領資格的民眾總消費金額（每人平均約5800元），相關資訊在報告內文及附表都有說明。

經濟部也指，三倍券紙本券及數位券請領回饋方式有別。紙本部分，民眾1千領取3千紙本券，消費後店家可將紙本券至銀行兌領現金，數位部分為民眾綁定後消費達3000元，始獲回饋金2000元。

據經濟部送立法院的報告，政府實際支出35.28億元，加上紙本兌付642.89億元，共計約678億元。至於與預計支出的681.72億元相差約3.5億元，主因是181.2萬人綁定數位，最後176.4萬人達滿額標準，另有紙本流通在外未兌領約2.59億元，外界若將全部領用人數以3000元估算，所得約700億元(2332萬人*3000元)，就會出現計算落差，強調所謂44億元的黑數非事實。

經濟部也重申，去年7月三倍券發放後，8至11月零售業及餐飲業營業額屢創同期新高，顯見確實促進消費動能，帶動民間消費。