據統計7月台股原型ETF的成交張數排名前3檔為國泰智能電動車(00893)、中信中國高股息(00882)及富邦越南(00885)。而其中國泰智能電動車更成為市場交易的最熱門ETF，電動車崛起改變汽車供應鏈樣貌並創造市場商機是重要推手。鎖定未來移動趨勢的「富邦未來車(00895)ETF」也預計將於8月12日正式掛牌上市，該ETF掛牌後是否會瓜分國泰智能電動車(00893)的交易份額也成為市場話題。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉認為，電動車崛起改變汽車供應鏈樣貌，2020年第四季迄今全球車用晶片市場呈V型反轉導致大缺貨，車用半導體元件需求也跟著出現爆炸性成長。歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長Jean-Marc Chery更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年。根據台灣經研院7月產經研究，預期在電動車、智能自駕、ADAS成為汽車產業的發展趨勢下，未來3年車用電子半導體大廠及相關供應鏈，將扮演驅動全球半導體應用市場規模成長的關鍵動能。故當前電動車趨勢如火如荼開展之際，投資布局絕不容忽視車用半導體。

富邦未來車(00895)ETF經理人蔡宗勳表示，，未來車代表電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路)，故投資特色是捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會，在未來移動(Future Mobility)的大趨勢上，可以參考MSCI獨家專門的AI選股主題指數，如富邦未來車(00895)ETF所追蹤的「MSCI 精選未來車30指數」，捕捉最新商機。該指數今年以來報酬率達11.65%優於同類型電動車指數表現7.81%。細看該指數成分股的30檔股票，都是聚焦關鍵產業的龍頭企業，以及國際具指標性的成分股，上述的龍頭企業包括：TESLA，台積電、聯發科、義大利國家電力公司、Toyota、Uber、AMD等。