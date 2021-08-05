根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)馬來西亞個人電腦交出好成績，六月份以21%市占率取得市場霸主地位；此外，迎來暑假旺季，宏碁馬來西亞在7月7日年中促銷慶中，於當地電商平台LAZADA及Shopee創下桌機及筆電類別銷售第一的表現。

宏碁致力帶給消費者不同以往的科技體驗，旗下產品主打新穎設計及創新技術，從廣受歡迎的輕薄筆電Swift系列、教育型筆電Chromebook、到具備四角防護、軍規測試及IP驗證的強固型產品ENDURO系列，多樣化尺寸及規格的產品選擇，滿足馬來西亞消費者的需求，進而大幅提升銷量，也突破消費者對於效能及環境使用上的想像。

宏碁近期股價壓制在季線之下，今早盤中一度觸及季線，但收盤不敵短線賣壓，季線無功而返。

宏碁也公告為推動宏碁智醫申請股票上市(櫃)計畫，經董事會決議通過釋出部份宏碁智醫現金增資之可認購股份(3,167,675股)予宏碁股東。宏碁智醫股預計辦理110年度第二次現金增資發行新股5,000,000股，每股以新台幣16元發行，募集資金總額為新台幣8000萬元，用以充實營運資金。宏碁持有宏碁智醫股權95.71%，計可認購4,067,675股，持有宏碁每一普通股得認購宏碁智醫普通股0.001039股，股東繳款期間：110年8月23日~110年8月26日。