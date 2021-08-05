「鞍馬王子」李智凱1日代表中華台北隊出戰東京奧運男子鞍馬決賽，以高難度的「湯瑪斯迴旋」勇奪銀牌，成為台灣體操在奧運史上首位奪牌的選手，也填補栽培他20年教練林育信的遺憾。

林育信教練是電影《翻滾吧！阿信》的原型，由男星彭于晏飾演男主角。林育信由阿嬤帶大，當時因禁台語不敢開口說話，險遭判定智力不足，後來加入公正國小體操隊終找到一片天，儘管中間差點誤入歧途，所幸及時拉回，在全運會翻滾出跳馬金牌，保送大學外還加入國家代表隊征戰各種賽事，把亞運、奧運視為人生目標。

當年與林育信實力不分軒輊的還有「跳馬王子」張峰治，兩人1994年遠赴澳洲參加世錦賽，卻在回台前張峰治爆發「跳機事件」，後來因兵役問題被通緝。因為張峰治叛逃，體操隊慘受牽連，被政府全面禁賽，儘管林育信隔年在首屆泛太平洋運動會獲得銀牌，仍因入伍錯過黃金選手征戰亞運、奧運的機會。

李智凱賽後馬上抱住林育信教練。（圖／中央社）

林育信把遺憾當作動力，30歲回到母校公正國小擔任體操教練，那時發現不到10歲的李智凱躲在垃圾桶，柔軟度比其他小朋友好，表演慾也很高，因此挖掘他進入體操隊，一練就是20年，林育信看著李智凱在里約奧運失利，堅持不放棄征戰到東京奧運，自我克服過往失敗陰影，拿出絕招湯瑪斯迴旋迎戰，最後完美落地奪銀，賽後師徒緊緊相擁，感人的畫面一切盡在不言中。

李智凱3日光榮返台，他表示能夠拿下這面銀牌是靠很多人的努力才拚出來的，「靠我自己一個人是不可能的，奪牌我最感謝兩個人，一位是阿信教練，另一個就是我的家人。」林育信自爆光是看到李智凱闖進決賽就哭了兩次，決賽時再看到愛徒一路奮戰到完美落地，內心超澎湃又不能哭太大聲，要把喜悅放在心裡。