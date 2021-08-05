台東縣長饒慶鈴公開表示，已向中央提出1400劑莫德納疫苗需求，但一劑都沒有拿到，AZ疫苗也只拿到300劑，砲轟中央撥補時間數量不定，有多少疫苗就盡快通知，不要讓地方無所適從。

中央流行疫情指揮中心昨晚深夜發布新聞稿指出，台東縣自7月30日至8月6日疫苗預約施打人數約2888 人，除了於7月28日第一批即已配撥3500劑，另因該縣國、高中教師及補教業者已造冊而未接種者約244人，故另於4日撥配300劑。

指揮官陳時中今天也在記者會上說明，台東地幅比較大，分配上相對有困難，所以在第一批7月30日到8月6日預約人數共2388人，第一批就補了3500劑，還有已造冊未接種者244人，所以今天又撥了300劑，這些都是台東縣報上來應該足夠的量。

陳時中呼籲，如果縣政府認為造冊還沒完整，請他們趕快報上來，數目都不是很大，趕快解決問題才是重要。