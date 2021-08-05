台灣開始大量施打疫苗後，近期出現因疫苗短缺而暫緩施打的情形，衛福部次長薛瑞元今坦言，目前疫苗量必須承認存量不足，不過，後續仍陸續會有疫苗到貨，但飛機尚未載運疫苗飛抵前，無法百分之百確定疫苗運抵台灣時程。

對於近期疫苗施打數量下降，引發疫苗庫存量不足質疑，薛瑞元今坦言，我們必須承認，目前疫苗的到貨量不足，主要原因在於國際間都在搶疫苗，尤其是Delta病毒的高傳播率，讓許多國家規畫施打第三劑疫苗，因此造成疫苗供應延遲。

對於疫苗短缺政府因應之道，薛瑞元表示，目前就是有疫苗進來，就會依序安排施打，增加國人的疫苗涵蓋率；至於尚未進來的疫苗，我方每兩三天都會跟廠商對話加強催促，盼廠商都能依照合約，盡速提供疫苗。

談到目前疫苗存量，薛瑞元說，包括高端26萬劑，以及在手的莫德納疫苗約60萬劑，還有立陶宛捐贈的AZ疫苗，也將會併進來做統計施打。至於疫苗存量足不足夠，牽涉到疫苗會不會再進來，目前預計8、9月應該還是會有疫苗到貨，但實際時間仍要等到飛機降落，實際拿到疫苗才能確定。

此外，COVAX先前曾承諾6月底會再運送一批AZ疫苗抵台，但至今沒有下文，薛瑞元表示，可能是COVAX優先將疫苗送至較為貧窮的國家，以至於影響到抵台的時程，台灣方面一直與COVAX做確認，現在陸陸續續還在追蹤。