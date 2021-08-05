美國印太司令部司令阿基里諾今天說，美軍在印太地區的重要任務是維持亞太現狀，包括台海。他還說，中共在南海等地的行動令美軍擔憂，讓他覺得必須實施整合性威懾。

被問到美軍在台灣危急是否有能力協防時，阿基里諾說，美國仍然擁有全球最先進、最強大的軍力，可以應對任何「突發狀態」。

他說，美軍有能力在任何國際法和準則允許的地方自由航行、飛航。他特別強調台灣海峽是國際水域，任何國家都可以在這裡自由航行，任何國家也不能將其視為己有。

美國之音（VOA）報導，海軍上將阿基里諾（John Aquilino）在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum ）說：「我們繼續在此（印太地區）活動，以確保印太地區和平與繁榮。我們必須有能力確保現狀不變，這也適用於台灣…我們支持和平及得以准許的行動，避免和平之外的任何手段解決台海兩岸任何問題。」

他說，美國對台政策清晰，就是根據台灣關係法、對台六項保證以及美中的三公報，美國與台灣的接觸就是要確保台灣有能力自衛。

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）今年3 月在聯邦參議院軍事委員會答覆參議員詢問時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台有可能在未來6年內發生。

被問到是否相信中國國家主席習近平會在6年內攻打台灣時，阿基里諾沒有直接回答，但強調印太地區是美國未來最重要的地區，承載著最大的安全挑戰，是美國的優先戰區。

此外，在被追問是否對習近平有關台灣的談話感到擔憂時，阿基里諾說相對於中國的言論，他更擔心中國的行動。

他說：「當我說對中國的行動感到擔憂時，指的是發生在香港的事。北京的作為完全背離他們在既有協議裡所需遵循的承諾…我們關切看待他們非法宣稱對整個南海擁有主權。」

阿基里諾說，正是中國的這些行動讓他有一種緊迫感，讓他相信必須馬上實施「整合性威懾」，即融合美軍各領域的能力，包括最先進武器系統和技術、最新的作戰理念以及海、陸、空、太空和網路等各軍種之間的無縫協同作戰等。