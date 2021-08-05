內湖好市多出現確診者足跡，今下午停業消毒，明恢復正常營業。（圖／翻攝自臉書社團「汐止集團」）

日前曾被確診者造訪的好市多內湖店，稍早突然公布消息，宣布下午1時開始只出不進，臨時閉店清潔消毒。對此，北市衛生局證實，該店確實有確診足跡，已要求業者停業、清消，執行防疫程序。

一名網友今在PTT上發文表示，今天下午1點左右去內湖好市多，卻被告知「只出不進」要配合政府政策消毒，說是因為開了內用區，所以要定期消毒，讓他好奇到底怎麼了，也提醒大家不要白跑一趟。

另也有網友在臉書社團《汐止集團》發文表示，內湖好市多剛剛突然宣布要暫停營業，因為要清潔消毒賣場，因此只出不進。而好市多賣場也貼出公告「配合政府防疫措施，進行全店環境清潔消毒工作，今（5日）暫時停業一天。」

針對此事，好市多則回應說，賣場出現確診者的足跡，因此今天下午一點將進行消毒動作，賣場只出不進，明天就會恢復正常營業。

而台北市衛生局稍早也證實，該店確實有確診足跡，目前已要求業者停業清消，執行相關的防疫程序。