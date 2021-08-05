美國媒體今天報導，日本政府2019年曾將一瓶價值5800美元（約新台幣16 萬元）的威士忌贈送給時任國務卿蓬佩奧，這瓶酒如今卻不翼而飛，美國政府已對此展開調查。
「紐約時報」報導，日本官員在2019年6月24日將這瓶高價洋酒贈送給美國國務院，當時，蓬佩奧（Mike Pompeo）正在沙烏地阿拉伯訪問；目前並不清楚蓬佩奧本人是否曾接獲這份禮物。
美國法律規定，政府官員不得接受任何價值高於390美元的禮物，但可以自掏腰包買下高於這個價格的禮物。紐時引述不具名官員的話報導，美國政府從未收到購買這瓶威士忌的錢。
紐時指出，國務院公開宣布外國致贈的禮物下落不明，此舉並不尋常。
蓬佩奧的律師柏克（William Burck）說，蓬佩奧不記得收過那瓶威士忌，也不清楚這其中發生了什麼事，對於這瓶洋酒的下落更是一無所知。
國務院並未回覆置評要求，也未提供進一步細節。
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