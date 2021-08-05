日本政府厚生勞動省研究小組公布一項調查，約8成接種者在接種莫德納（Moderna）COVID-19疫苗第2劑隔天，會發燒攝氏37.5度以上，比率約是輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗的兩倍。

日本讀賣新聞報導，研究小組是在昨天的厚生勞動省專家檢討會議上，報告這項調查結果。

這項調查以日本自衛隊員等約2500人作為對象，發現接種第2劑莫德納疫苗隔天，約有78.4%的接種者發燒37.5度以上；發燒38度以上的接種者也有約61.9%。另外，有約2成接種者在接種兩天後仍在發燒。

受到上述這些副作用影響，約4成接種者被迫臨時請假。研究小組成員、順天堂大學客座教授伊藤澄信說，建議做好接種隔天不上班的相關準備。

另外，厚生勞動省表示，在接種輝瑞及莫德納疫苗後的死亡病例，截至7月25日止共累計834例。有關死亡病例跟接種間的因果關係，專家在檢討會議上表示，「無法評價」、「無法斷定」。