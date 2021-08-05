即使近期台股加權指數都保持在17500點之上，但本周交易量卻意外出現緊縮，周二（3日）起連續3個交易日都跌破4千億大關，是6月初以來新低，近3日平均值比7月少了近30%，這也讓不少網友好奇台股資金走向，有內行網友認為，現在大盤處在高檔，加上航運飆漲行情消失，當沖熱度降溫，大批投資人賺不到錢當然先撤出資金。

根據證交所公開交易資料顯示，從6月9日開始，台股交易量都維持在4000億以上，不過從周二起的連續3個交易日都跌破4000億，3日交易量為3903億，4日再縮減至3790.9億，今（5日）交易量則是3808.75億，近3日平均交易量比7月平均約5400億狂縮超過29%，引起PTT網友熱烈討論資金流向。

有網友以「是不是很多人離開股市去看房了」為題發文探討原因，他認為目前找不到強勢族群，且居家辦公前交易量很大，應該不是回公司上班造成的，「是不是找不到飆股所以撤出資金？還是現在準備去看房了？不然怎麼量縮這麼大，是不是真的不玩了」。

有網友認為，主要是近期航運股走勢不穩，先前的飆漲行情趨緩，讓投資人決定撤出資金，才造成大盤交易量緊縮，「當沖沒肉就跑了吧」、「航運賺不到啊，就跑了」、「航運不飆了，就沒人一直進場」、「之前是被航運撐大的吧，現在當然會回來」、「散戶被套牢沒錢了啦」、「當沖仔通通違約，當然沒錢啊」、「航運冷掉是關鍵」。

此外，也有人認為有投資人賺錢改買房地產，導致資金流失，「現在股市高檔，老手都先轉戰房產，等崩再進來」、「差別在門檻，從低門檻的股市畢業後，當然轉去比較高的房產」、「股市賺得夠多時自然會跑去房市，身體是很誠實的」、「很多航運賺翻了，都跑去買房」、「沒說錯阿，房市真的比想像中更熱絡一點」、「頭期款有了啊，真的在物色了」、「身邊很多都買了，賺來的前總要找地方放」。

據工商時報報導，針對大盤量縮狀況，華南投顧董事長儲祥生表示，整體盤面轉為跌深反彈格局，並非過去一路走高情況，尤其先前強勢的貨櫃三雄格外明顯，隨短線操作風險增加，高檔風險趨避心態轉濃，自然造成量縮現象，雖無須過度擔心，但要突破困局仍需指標股出面領漲。