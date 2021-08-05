隨著宣布全新球隊成立，且公布總教練與總經理人選之後，新北中信特攻5日終於宣布首位加盟球員，那就是上季效力裕隆納智捷的後衛「企鵝」呂濟而，新北中信總教練李逸驊認為呂濟而將可稱職扮演進攻發動機角色，也讓中信特工的進攻能量提升。

『新北中信特攻籃球隊今天(5日)正式宣布，簽下本土後衛好手呂濟而，期盼他極具破壞力的犀利球風，替球隊後場注入豐沛能量！呂濟而簽約時霸氣喊話，盼打出無所畏懼、捨我其誰的特攻態度，向中信兄弟棒球隊看齊，「希望能累積百萬球迷關注力挺，成為台灣最具代表性的職業球隊！」

今年29歲的呂濟而籃球生涯一路從大倫國中、南湖高中到高雄師大，歷經完整甲級學生籃壇洗禮，在學生時期主司得分後衛。隨後呂濟而到SBL超級籃球聯賽闖蕩6年，持續苦練控球組織能力，逐步培養出1、2號位置兼具的身手。

中信特攻總教練李逸驊分析，高師大出品的呂濟而承襲南部勁旅穩健風格，基本動作紮實，且經過這些年歷練後心態蛻變更成熟。總教練李逸驊表示：「期待他未來能稱職扮演隊上的進攻發動機，用助攻串起團隊火力，勢必能全面提升中信特攻的攻擊能量。」

對於新成軍的中信特攻而言，擁有雙能衛身手的呂濟而不僅是串起團隊火力鏈的核心，球隊總經理張樹人更賦予他擔任球隊橋樑的重要任務，「中信特攻是較為年輕的陣容，期待中生代的濟而能扮演承上啟下的角色，對上理解教練戰術，對下以身作則帶學弟們一起衝，打出中信特攻該有的快速反應球風。」

正式披上中信特攻戰袍，將轉戰T1聯盟新職業舞台，呂濟而開心說道：「很期待加入中信特攻，經過這些年洗禮，對於比賽解讀和狀態調整都更加了解，希望能用更放鬆的心態挑戰全新賽場。」呂濟而強調，他會以積極不懈、全力以赴的態度面對每一球，並扮演好穩定軍心的角色，期許自己能有效兼顧控球與得分工作，全力帶領中信特攻拚下亮眼成績。

至於談及心目中的「特攻」印象，對穿搭很有想法的呂濟而分享，最喜歡電影「金牌特務」的英倫紳士風格，「其實我滿想嘗試英倫風的穿搭，平常外出不會特別穿西裝，這次拍球員宣傳照，難得穿得這麼紳士，總算是圓夢了！」』