中華隊這次在東京奧運成績豐碩，獎牌數破紀錄；教育部次長林騰蛟今在行政院會後表示，台灣的獎金額度已是全世界第三高，目前沒有提高獎金的規劃。

此外，對於體育署推動《運動產業發展條例》第26-2條修正通過，透過加成抵減營所稅優惠措施，擴大民間資源投入。林騰蛟表示，目前送立院審議，對於加成抵減營所稅，立院正在審議，朝野立委對於加成成數有不同意見。

中華東奧代表隊已累計2金4銀5銅達11面獎牌數，外界關心奪牌選手的獎金；林騰蛟在會後記者會上回應時表示，依照新修正國光獎章規定，獲得奧運金牌的運動員可以獲得2000萬，銀牌得主有700萬元、銅牌500萬元，第八名也有90萬元。

他說，目前金牌發給額度，若再加上體操、游泳及田徑，還可以再加上50％，發給的金額已經是目前全世界排名第三高，因此目前並沒有提高獎金金額的規劃。但會列為相關方向討論。

至於績優選手輔導上，他說，會針對選手不同的需求，退役或轉役等考量，去年已經修改辦法，4年會有100位名額提供給退役選手轉任，配合職訓需求培養相關專長，優秀選手，體育署也搭起媒合平台，協助到企業就業。