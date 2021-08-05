苗栗縣政府年度歲計賸餘再度交出亮麗成績單！縣府109年度總決算在各單位戮力開源節流下，歲計賸餘高達11.61億元，較預算數2.3億元增加9.31億元。這是縣長徐耀昌上任後，從105年度迄今連續5個年度都有歲計賸餘，累計賸餘總額逼近63億元

縣長徐耀昌期許團隊發揮客家大縣克勤克儉的精神，使財政不再惡化，免於債留子孫，以健全的財政邁向新里程碑，讓民眾有感也符合鄉親期待。

縣府主計單位指出，109年歲入預算數239.94億，較預算數241.66億，減少1.72億，主因係統籌分配稅款因疫情減少，還有中央補助收入實際核定金額，較預計減少所致。

另外，歲出決算數為228.33億，較預算數239.36億減少11.03億，主因是員額出缺未及時補實，有人事費結餘，同時各單位在業務實際需要減少支付，及配合節流政策撙節各項支出與補助，還有來自委辦計畫經費的結餘等。

徐耀昌對縣府財政窘困，責成各單位戮力開源節流，採緊縮歲出預算原則，以有限的財源爭取中央補助款，挹注各項重大公共建設計畫，發揮以小搏大的效益，讓財政負擔能力兼顧達成施政目標的目的，連續5個年度都有歲計賸餘，總計賸餘高達62億9825萬4000元。

徐耀昌5日在縣議會臨時會受訪時表示，縣府團隊認真落實「開源節流」政策，並有效釋放竹南科和高鐵特定區公有土地，所得用於償還債務減輕利息負擔等，才交出歲計賸餘不錯的成績單。