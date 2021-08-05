2020東京奧運自7月23日開幕至今，掀起全球奧運熱，我國運動好手更刷締造史上最佳獎牌紀錄，引起全國民眾運動熱潮，新北市消防局也不落人後，消防員親自以行動支持選手，用平時救援所運用到的肢體技能詮釋各參賽項目，養眼又有趣的照片引起網友紛紛喊讚。

新北市消防局在臉書粉絲專頁曬出多張照片，力挺在五環殿堂之下全力拚戰的中華健兒們，仔細檢視圖片才發現，原來英勇的消防弟兄在平日執行任務時，就會運用奧運競賽項目的技能，包含柔道、游泳、體操、舉重等，都有運動項目影子存在。

消防弟兄在隊上致敬體操項目，手臂肌肉線條讓網友都沸騰了。（圖／新北市消防局）

身為十項全能的消防員，游泳技能也是必備！（圖／新北市消防局）

在首張柔道項目的圖片中，消防弟兄施展柔道中的三角壓制，展現平時執勤時遇上失控民眾的處置；體操項目中，一名精壯的消防員示範吊環前水平，加強訓練體格，精壯身軀，不少網友在留言區大讚，「超帥」、「這肌肉很壯」。

游泳項目中，則是壯碩的消防員身上綁著救生浮標，做出預備出發的姿勢，消防員不僅需要救火，當有民眾不慎於池塘或湖泊溺水，消防亦須下水協助打撈與搜救。

舉重項目則是由一名消防員舉著長長的銀色救援梯演繹，照片中弟兄舉得輕鬆，但實際上該梯子可是相當有份量，經常用於架在火場外牆，或是各式於高處的救援。射箭項目為消防員以帥氣之姿，高舉著紅外線測溫槍，為的就是精準量測火場的溫度，用於判斷現場適不適合進入救援。

日日馳援火場，消防員的每樣裝備都相當有份量，長久下來各個弟兄都練就一身精壯肌肉。（圖／新北市消防局）

消防版射擊，在弟兄的每次救火任務中扮演相當重要的角色。（圖／新北市消防局提供）

文章曝光後，引起廣大網友討論，不少網友讚聲，「好像都可以參加奧運了，多方涉獵」、「查了一下奧運項目，發爾麵幾乎可以全包吧！」、「被發爾麵耽誤的奧運選手」，還有網友紛紛敲碗其他項目、「跳水可以示範嗎？」、「男子跳水，請成全」、「花式溜冰（敲碗」、「想看水中芭蕾」。