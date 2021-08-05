美國就業報告及部分企業財報不如預期，美股四大指數漲跌各半，台股今天開盤後呈現量縮狹幅震盪走勢，力守在5日均線上，終場以17603.12點作收，下跌20.77點，跌幅0.12％，成交金額3808.76億元。

量能急縮，台股今天上下震盪僅77點，電子占資金比重超過6成，而航運股在陽明(2609)關緊閉後，成交比重大幅下滑，今天降到18％，人氣持續退潮，鋼鐵也降至3％，導致當沖意願低迷，也影響台股成交量。

資深分析師柯孟聰指出，當沖賺不到錢，鋼鐵、航運人氣消失，資金轉戰電子股，但可惜的是，面板股僅出現一日行情，架構上出現反市場走勢，急漲後隔天反跌，急跌後隔天大漲，操作上要注意追高風險。

今天有賴半導體撐盤，指數挺住所有均線之上，本周及下周都有營收及半年報公布，接下又進入除權息旺季，財報公布期間個股波動大，注意航運、半導體、面板等財報；除權息旺季要觀察一些重量級股票表現，像是金融富邦金(2881)、國泰金(2882)等除息都不是很順利，人氣顯得偏弱。

技術面方面，周K線在18034點新高後技術指標沒過，回檔三周後出現反彈，但反彈過程還是處於量價背離狀態，依舊要小心。日線有小型M頭情形，頸線位置17500點附近有壓力，除非帶量衝高，否則短線維持高檔震盪看法。

櫃買指數今天收在223.97點，上漲1.77點，漲幅0.8％，成交金額1017.19億元。