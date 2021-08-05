疫情侵台，桃園房市仍剛「疫」不屈！根據內政部不動產資訊平台資料，桃園市各行政區之平均單價，自2019年第一季起至2021年第一季止，有五大行政區平均上二字頭，其中出現兩大黑馬，為「八德區」以及「楊梅區」，分別以每坪21.93萬元與14.82萬元，破近二年以來區域的單季新高紀錄，其中八德區漲幅達15.6%，楊梅區二年房價上漲高達27%，更是黑馬中的冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，八德與楊梅兩區房價榮登桃園房市兩大黑馬有其共同點：一、「衛星區親民價」：衛星行政區低房價相對親民可人；二、「交通四通八達」：絕佳的交通路網為基石，南來北往、交通便捷性頗高；三、「議題多潛力足」：區內建設議題多，對於房市帶動具發展潛力，因此相對誘人，然人口成長以及買盤凝聚力強，得以破二年來的歷史新高！

台灣房屋八德廣豐直營店店長黃仲儀表示，八德區有綠線捷運行經加持，且未來G04站還將與北捷三鶯線延伸段交會，加上市府預計在站體周圍，開發總產值達35億元的捷運聯開大樓，以及大湳交流道可達國道一號以及三號，南來北往、四通八達，然區域房市在豐富利多加持下，因而受到許多自住客青睞。

台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，楊梅區今年第一季以每坪14.82萬元創下新高記錄，二年來房價能有近三成的漲幅表現，主要是因為區域內一字頭的房價是吸引人口遷入注入上漲動能相當大的因素，加上五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶等等都是帶動「楊梅吐氣」的原因。

江怡慧表示，「八德區」以及「楊梅區」剛疫不屈，房價創高且漲聲響起，主因是桃園市能近鄰雙北且為發展成熟的核心地帶，近年更明顯受捷運與建設等開發帶動，人口不斷湧入，根據內政部最新一季統計，桃園為六都中唯一房價負擔率為合理的都市，對脫北者及北漂族都很有吸引力，因此房地產發展備受矚目。