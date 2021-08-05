德國工程技術公司西門子(Siemens)周四指出，正在收購鐵路軟體公司Sqills；此為西門子最新收購行動，公司希望在核心業務之外，向外往高成長市場擴展。

西門子將初步為該荷蘭公司支付5.5億歐元(約6.51億美元)。Sqills是一家服務供應商，其基於雲端技術的產品包括庫存管理、預訂和售票軟體。

西門子表示，Sqills已經開發一平台，使鐵路和巴士營運商能使用新的線上售票系統。Sqills為33家營運商提供服務，包括法國國鐵SNCF，公司預期明年營收為4000萬歐元。

西門子也在周四公布財報，並上調獲利財測，為今年第三度的上調。該公司上季的銷售、獲利和訂單皆超出預期，預計全年的銷售和利潤將高於此前預測。

西門子指出，在截至六月底的第三財季，其工業業務的調整後營業利益增加29%，為23.2億歐元(約27.5億美元)，超出分析師預測的20.9億歐元。

西門子上季整體營收較去年同期成長24%，來到160.9億歐元，優於分析師預期的151.1億歐元。訂單年增47%，為204.8億歐元，高於163.2億歐元的預期。

西門子在第三財季再度實現了所有業務部門的成長。該季度歸屬股東淨利為13.5億歐元，高於9.48億歐元的預期。

該公司表示，受到工廠自動化和智慧基礎設施業務的成長推動，預計截至九月底的全財年營收將成長11%至12%之間，高於此前9~11%的預測；淨利將在61億至64億歐元之間，高於此前的57億至62億歐元的財測。

隨著後疫情的復甦速度較預期更快，以及美國和中國的需求增加，許多工業企業最近紛調升前景展望。法國Schneider電機在上個月上調全年營收和獲利展望。瑞士的ABB也將營收預期提高一倍。