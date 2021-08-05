長達數周的硬封鎖仍無法遏阻高傳染性Delta新冠變種病毒擴散，雪梨市周四迎來自新冠疫情爆發以來最黑暗的一天，除了新增本土感染病例數創下新高，更有5人染疫死亡。

新南威爾斯省衛生當局周四宣布，該省共新增262個確診病例，其中雪梨市占259例，該省和該市均創下最高的單日確診記錄。此外，染疫死亡的5人當中，有4人未接種疫苗，其中1人接種過一劑疫苗。當局再度呼籲居民儘快接種疫苖。

新南威爾斯省亦宣布，僅次於首府雪梨的該省第二大城市紐卡斯爾市區（Newcastle）因出現6個確診病例，自周四起實施為期一周的封鎖。

這表示另外61.5萬也進入了封鎖狀態，使新南威爾斯省處於硬封城的總人數增加到600萬人，約佔澳洲總人口四分之一。

新南威爾斯的總人口為800萬人。

該省首席衛生官Kerry Chant在記者會上表示，雖然大多數病例仍出現在澳洲最大城市、新南威爾斯首府雪梨，但我們最關注的重點，是確實了解這個疾病如何傳播並進入了紐卡斯爾市。

自7周前爆發這一波疫情以來，新南威爾斯省累計確診病例已經超過4,300例。

此外，首府布里斯本已經封城的昆士蘭省，周四新增16個確診病例，與前兩天的確診數相同。

維多利亞省周四新增8例，其中3例感染源不明。該省周三才宣布1個月以來首次的零確診。

目前澳洲全國累計確診數約為35,200例，累計染疫死亡人數為932人，該國雖然成功遏阻了在其他已開發國家發生的大量感染病例，但其疫苗接種率在已開發國家中卻是敬陪末座，只有約20%的16歲以上人口已完整接種疫苗。

新南威爾省長Gladys Berejiklian日前宣布是否放寬封鎖限制，將取決於8月28日的疫苗接種率，並設定到本月底完成600萬劑疫苖接種、覆蓋該省一半成年人口的目標。目前為止，新南威爾斯省已經施打約400萬劑。