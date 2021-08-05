郭台銘到布拉格打BNT 陳時中揭此行目的 14:372021/08/05 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭台銘到布拉格打BNT，陳時中透露郭董此行是去催貨，難度很高至他馬到成功。（BNT示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書貼文表示，自己已飛抵布拉格接種BNT疫苗，並期盼自購捐贈政府的疫苗能早日到貨。衛福部長陳時中今天透露，郭董此行其實是去催貨，但困難度相當高，祝他「馬到成功」。 陳時中表示，郭董對這次購買贈送給國家的疫苗整體進度非常關心，也很努力，這次到歐洲去是打算跟相關人員見面，看是不是有促成的機會，不過這是很困難的工作，「我們祝他馬到成功」。 台東怨拿不到疫苗 陳時中回：造冊不完整 Delta肆虐全球搶打疫苗救命 前台大醫揭只打一劑保護力 #郭台銘 #BNT #催貨 #陳時中 #郭董 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批高端「三無疫苗」趙少康轟蔡政府用奧運轉移焦點 09:132021/08/05 政治 美國擬鬆綁接種兩劑疫苗者入境 陳時中：台灣不跟進 14:582021/08/05 生活 吳敦義：韓國瑜選到後面完全失控 13:302021/08/05 政治 郭婞淳沒幻象戰機伴飛 空軍揭真實原因 網友反應曝光 12:182021/08/05 政治 5月疫情爆發以來最低 新增6例本土 無人死亡 13:372021/08/05 生活 8／10還是維持二級警戒 陳時中：管制措施將微調 14:302021/08/05 生活 美國偕印尼 捍衛南海航行自由 04:102021/08/05 話題觀察 35.2萬劑高端疫苗通過檢驗 網狂喊：817一個都別跑 10:132021/08/05 政治 東奧》舉重男團返國 林敬能：備戰巴黎奧運 19:132021/08/05 體育 時論廣場》監察院轉移焦點 無視人權 （吳威志） 18:522021/08/05 時論廣場 歡慶父親節 新店公所表揚模範父親 19:202021/08/05 寶島 生活熱門新聞 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 三級警戒台灣防疫表現如何？民調結果出爐這選項一面倒 - 生活 危機還沒解除？盧碧未來2路徑曝 恐回馬槍東折侵台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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