鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書貼文表示，自己已飛抵布拉格接種BNT疫苗，並期盼自購捐贈政府的疫苗能早日到貨。衛福部長陳時中今天透露，郭董此行其實是去催貨，但困難度相當高，祝他「馬到成功」。

陳時中表示，郭董對這次購買贈送給國家的疫苗整體進度非常關心，也很努力，這次到歐洲去是打算跟相關人員見面，看是不是有促成的機會，不過這是很困難的工作，「我們祝他馬到成功」。