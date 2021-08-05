小朋友也在明信片上寫下對祖父的感謝。（陳夢茹攝）

站長八德戶政主任王瓊慧表示，這2天特別提供2000張免費明信片，會由專人開箱整理後送到郵局，希望送達收件人手上。（陳夢茹攝）

全台進入全民施打疫苗階段，桃園市內設有37個社區接種站及139家醫療院所。八德國中接種站響應父親節，特別於現場設置郵筒，讓打完疫苗的民眾可藉由15分鐘的休息時間，親手寫下對爸爸的感謝，將由專人開箱整理後送至郵局寄出。

寫小卡的現場有不少人紅了眼框，呂小姐說，「幸福接種站，郵寄您的愛」活動相當有意義，她的爸爸前陣子過世，想起自己從未寫過信給爸爸，讓她相當難過，所以提起筆的當下差點控制不住情緒，她也向爸爸喊話，「我現在過得很好，您也要好好的！」。

保險經紀人黃先生則表示，他的母親在小時候就去世，是靠爸爸及哥哥無微不至的拉拔他，另外，在這段疫情期間，他看到不少堅守崗位的工作人員，對他們無私的奉獻致上深深的謝意。

八德國中接種站站今天施打預約接種第4輪、第2梯次，一天預約人數達到上限800人，接種率也高達99％以上。站長八德戶政主任王瓊慧表示，這2天特別提供2000張免費明信片，會由專人開箱整理後送到郵局，希望送達收件人手上。

王瓊慧提醒，呼籲市民朋友踴躍預約接種疫苗，接種站未來仍會秉持貼心、友善、順暢的接種服務，為提升市民朋友的保護力而努力。