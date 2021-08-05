七月起Delta病毒迅速在東南亞國家擴散，繼馬來西亞無限延長三級行動管制後，菲律賓政府也宣布首都圈馬尼拉至8月20日欲實施加強社區隔離管制。據TrendForce「MLCC報告」調查，日廠村田位於塔納安市的工廠，主要生產車用MLCC元件，由於均屬於大尺寸高容值與高耐壓、耐溫車用規格，月產能約占車用市場18％，隨著車市訂單增溫，產能稼動率維持高檔；三星位於卡蘭巴市工廠則以生產中低階MLCC元件為主，規格與尺寸為標準一般品，產量僅次於三星天津廠，月產能約占標準品市場15％，產能稼動率同樣超過九成。

TrendForce指出，兩家業者位於菲律賓的工廠距離首都距離馬尼拉南方約67公里，目前未列入管制區域內，工廠生產與出貨運作正常。儘管菲律賓政府緊急針對首都圈發布加強管制令，但若短期內未能有效控制疫情或再進一步往南擴散，恐將波及村田與三星廠區，現下兩家供應商均嚴陣以待。此外，由於馬來西亞目前疫情尚未緩解，在全國延長三級管制禁令下，太陽誘電的大馬廠區維持80％~85％產能，高階MLCC供貨仍吃緊，讓ODM廠第三季備貨困難度提高。

由於近期東南亞國家疫情擴散迅速，各國政府為防止疫情蔓延，分別透過封城與行動禁止令實施全國或區域性管制，讓設廠於馬來西亞與菲律賓的日廠太陽誘電、村田與三星處在高風險環境，產能與出貨不確定性風險日益增高。時序進入第三季旺季，TrendForce認為，ODM廠為降低供貨風險，短期內台廠國巨、華新科有望受惠於中低階MLCC的轉單機會。