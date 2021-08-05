台中自由車一哥、原住民泰雅族的馮俊凱，是唯一代表我國參加東京奧運男子自由車公路賽的選手，二度踏上奧運殿堂。市長盧秀燕5日親赴馮俊凱苗栗老家向其父母致謝。她表示，謝謝俊凱的努力，也謝謝教練、學校的栽培，更感謝俊凱家人的支持，祝福俊凱未來在各大比賽持續奪得好成績。

盧秀燕5日到俊凱苗栗泰安老家向他的父母獻花致謝，俊凱父母也回贈泰雅族圖騰披肩及包包，俊凱父母及族人們更獻上一首悅耳的原住民古調，感謝祖靈、也感謝盧市長的到訪，同時祈禱祖靈庇佑、照顧每個人；盧秀燕現場並與俊凱視訊為他加油，期勉未來持續爭取好成績。

「以俊凱為榮！」盧秀燕表示，馮俊凱一路都非常努力到處征戰，幫台中拿了很多金牌，這次代表台灣參加東京奧運相當不容易，絕對是世界一流的選手。栽培一位選手除教練、學校、政府支持，家庭也很重要是選手最大助力，這次台中參加奧運的7位選手，她都一一親自至每位選手家中感謝他們家人的栽培及付出。

「非常感謝市長支持！」馮俊凱爸爸說，盧市長對於台中運動選手非常照顧，例如俊凱在上次全運會拿到好幾面金牌，盧市長就提供體育獎助金，每個月領一次，可領兩年，期待兒子在下次全運會能再奪金。

馮爸爸也分享俊凱踏上自由車之路的過程，俊凱國小時非常胖，讀國中前為了減肥，他常帶俊凱騎腳踏車，當時俊凱因為太胖常邊騎邊哭，後來念國中時學校校長詢問孩子有沒有興趣騎腳踏車，因此踏上自由車之路；俊凱一路非常辛苦，雖然心疼但會持續支持，很開心看到俊凱現在的成就。

運動局強調，馮俊凱是我國首位登上世界一級職業車隊的自由車選手，目前效力於巴林勝利一級職業車隊，曾為台中創下國內全運會六連霸紀錄，2019年即取得此屆奧運資格，是台中自由車運動員的楷模，也顯現台中培育自由車運動人才的亮眼成果。